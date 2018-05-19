Öğrenci ve velilere ’Otizm Spektrum Bozukluğu’ eğitimi

Dr. Yeşim Güleç Aslan tarafından öğretmenlere ve velilere ’Otizm Spektrum Bozukluğu’ konusunda eğitim verildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan, eğitimin Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Otizm Spektrum Bozukluğu konusunda bireylerin eğitsel ve sosyal yaşantılarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlendiğini, bu kapsamda Bilecik’te öğretmen ve velilerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Otizmli çocukların hayatlarının nasıl kolaylaşabileceği konusunda bilgiler aktaran Aslan, videolarla otizmli çocukların davranışlarına örnekler verdi ve bunlar karşısında takınılacak tavır ve uygulanacak davranışları anlattı. Aslan, erken teşhis ve nitelikli özel eğitim hizmetleriyle bu çocuklarda önemli ilerleme sağlanabileceğini, farkındalık çalışmalarının, toplumun otizme karşı tutumunun çok önemli olduğunu ifade etti. Otizm konusunda aileleri net bilgilerle donatmak gerektiğini aktaran Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan, bu çocukların motivasyon problemi yaşadıklarını, rutinlerine çok bağlı olduklarını söyledi ve onlara, bu halleriyle saygı göstermek gerektiğini vurguladı.

Eğitim sonunda Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi tarafından, eğitim etkinliğini gerçekleştiren Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan’a hediye takdim edildi.

Bilecik Bilim ve Sanat Merkezindeki eğitime Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Müdar, Özel Eğitim Okulları Müdürü İbrahim Aydoğar, özel eğitim öğretmenleri ve veliler katıldı.