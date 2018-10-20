Öğrenciler doyasıya eğlendi

Bozüyük'te TÜBİTAK, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozüyük Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Kumral Abdal Bilim Şenliğini Müjdeliyor" etkinlikleri düzenlenen konser programı ile devam etti.

"Kumral Abdal Bilim Şenliğini Müjdeliyor" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, öğrencilerin talepleri üzerine Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Ayçe konseri yoğun ilgi gördü. Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere soğuk havaya rağmen çok sayıda öğrenci katılırken, konserde doyasıya eğlendiler.

Birbirinden güzel şarkılar ile doyasıya eğlenen öğrenciler Ezgi Ayçe'nin muhteşem performansı ile unutulmaz bir akşam yaşadılar. Program sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına Başkan Yardımcısı Barış Oğuz sanatçıya çiçek takdim etti.

Barış Oğuz, "Gösterdiği üstün performans ve söylediği güzel şarkılar için misafirimiz Ezgi Ayçe hanım efendiye teşekkür ediyoruz. Bu akşam gençlerimiz için düzenlenirken, onların böylesine eğlenceli bir akşam yaşadıklarını görmek bizleri çok mutlu etti, katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bozüyük'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ayçe, Bilim fuarı sonunda öğrencilere hediye olarak düzenlenen konser için Başkan Bakıcı'ya teşekkür etti.