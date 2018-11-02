Öğrencilerden anlamlı kampanya

sınıf öğrencileri ve sınıf rehber öğretmenleri, yardımlaşma duygusunu güçlendirmek amacı ile Van'ın Başkale ilçesinin Kırbalı İlkokulu ile iyilik köprüsü kurdular.

Hazırlanan koli, sınıf öğretmeni Kübra Korkut tarafından kargoya verildi. Öğrencilerin bu yardım etkinliğinden son derece mutlu oldukları gözlenirken, iyilik köprüsü ile öğrencileri yardımlaşmaya teşvik eden Korkut “'Kim bir kardeşinin sıkıntısını giderirse, Allah da onun sıkıntısını giderir' Hadis-i Şerif'inden yola çıktık. 5-A sınıfı öğrencilerinin talebi ile arayış içine girdik. Van-Başkale - Kırbalı Köyü'ndeki kardeşlerimize karınca kararınca bir kutu hazırladık ve kargo ile öğrenci kardeşlerimize ulaşmak üzere gönderdik. Öğrencilerimiz ile başlatmış olduğumuz bu kampanya ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini uygulayarak pekiştirdik” dedi.