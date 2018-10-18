Öğrencilerden sürücülere stickerli uyarı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının azaltılması ve aşırı hız sebebi ile yapılan trafik kazalarının azaltılmasını amacıyla bir uygulama gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamaya ilköğretim öğrencileri katıldı. Camikebir mahallesi Ankara caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri araçları durdururken, öğrenciler de araçların camlarına emniyet kemeri takılması, cep telefonu ile konuşulmaması, şerit ihlali uyarıları bulunan etiketleri yapıştırdı.

Uygulamaya katılan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz “İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen 'Bu yolda hep birlikteyiz' kampanyası çerçevesinde trafik kazalarında çok önemli sebepler arasında yer alan, seyir esnasında cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak ve kurallara uymadan şerit ihlali yapma konusunda sürücüler nazarında bir toplumsal duyarlılık oluşturmak için kampanya düzenledik. Bu kampanya çerçevesinde ilçemizde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerimize cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak ve kurallara uymadan şerit ihlali yapma konusunda Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı olaraktan eğitim veriyoruz. Bu kapsamda hazırlanan stickerları öğrencilerimiz ile birlikte, sürücülerimiz ile görüşerek araçların camlarına izin alarak yapıştırarak Bu şekilde trafik kazalarında bu üç önemli sebep konusunda farkındalık olsun istiyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen uygulamaya; İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı