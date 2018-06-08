Öğrencilerden teşekkür ziyareti

Bugün sona erecek 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde idareci, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Osmaneli’nin başarısının son yıllarda üst seviyelere çıktığını belirten Kaymakam Çakıcı, öğrencilerin de performanslarının arttığını aktardı. Öğrenciler de hazırladıkları proje ve çalışmalara vermiş olduğu destekten dolayı öğrenciler Kaymakam Çakıcı’ya teşekkür edip, çiçek takdim ettiler.

Daha sonrasında Belediye Başkanlığına geçen okul müdürleri ve öğrenciler, kendilerine ve ailelerine verdiği desteklerden ötürü Belediye Başkanı Münür Şahin’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Şahin “Eğitim öğretime yapılan destek ve yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada eğitime desteğimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Müdürü Mahmut Ekinci, gerçekleşen ziyaretlerde Osmaneli ilçesindeki okullarda devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.