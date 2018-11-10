Öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Osmaneli ilkokulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında eğitim verildi.

Osmaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği, Okul Çağı Beslenme Eğitim programı ve Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol programı kapsamında verilen eğitime, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar katıldı. Osmaneli İlkokulu'nda verdiği eğitimde, öğrencilere, slayt gösterileri eşliğinde bilgiler aktaran Dr. Özyaşar, bazı uyarılarda bulunarak, "Sağlıklı beslenme için her öğünde 4 temel besin grubundan tüketmeliyiz. Çiğ sebze ve meyveleri bol su ile yıkamalıyız. Süt içme alışkanlığını kazanmalıyız. Öğün atlamamalıyız. Sabah kahvaltısı yapmalıyız. Öğün aralarında çikolata, cips gibi yiyecekler yememeliyiz. Açıkta satılan yiyecekleri satın almamalıyız. Düzenli fiziksel aktivite yaparsanız hastalıklara yakalanma riskiniz düşüktür. Fiziksel aktivite sonrasında temizlik çok önemlidir. Fiziksel aktivite sırasında ellerimiz kirlenir. Bundan dolayı fiziksel aktivite sonrasında mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Uyku düzeniniz besinlerin vücudumuzda daha yararlı olabilmesi için önemlidir. En büyük nedeni ise büyüme hormonunun özellikle biz gece uykudayken salınmasıdır. Tüm dünyada ölümcül hastalıkların başında kanser, kalp-damar hastalıkları ve obezitenin geldiğine dikkat çeken Özyaşar, kilo alma yaşının düştüğünü vurguladı. Beslenme şekli ve alışkanlıkları küçük yaşlarda kazanılması gereken bir davranış biçimi olarak düşünüldüğünde bu eğitimlerin önemi daha da artıyor. Öğretmenlerimiz aracılığıyla doğru beslenmenin kurallarını ve fiziksel aktivitenin gerekliliğini çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza aktararak geleceğimizi tehdit eden obeziteyi yeneceğiz. Obeziteyle savaşta ebeveynlerimize de büyük iş düşüyor'' dedi.

Dr. Özyaşar, "İçedeki tüm okullarda öğrencilere yönelik beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında eğitim vermeye devam edeceğiz" diye de belirtti.