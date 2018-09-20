Öğrencilerin güvenliği için denetimler arttırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini arttırdı.

Sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı için trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ve öğrenci servislerine yönelik uygulamalar hız kazandı. Arttırılan denetimlerde özellikle yeni eğitim döneminin başlaması nedeniyle öğrencilerin ev ve okul arasında güvenli bir ulaşım gerçekleştirmeleri amaçlanıyor. Yapılan denetimlerde araçlar ve araç sürücüleri trafik yönünden kontrol edilirken özellikle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen ve evrak eksiği bulunan araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Son günlerde yapılan denetimlerde 37 öğrenci servis aracı, 52 motosiklet ve trafik yönünden ihlali bulunan yaklaşık 650 araç kontrol edildi. Okul çevreleri başta olmak üzere ilçe genelini kapsayan denetimlerde araç ve sürücüler abartı egsoz ihlali, ışık donanımı ihlali, alkollü araç kullanımı ihlali, sürücü belgesiz araç kullanımı ihlali ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ihlalleri kapsamında denetlendi. Denetimler sonucunda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren araç ve sürücülerine yaklaşık 70 bin TL para cezası uygulandı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği belirtildi.