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24 Kasım 2017 15:59

Öğretmenlerden duygu yüklü ‘Öğretmenler Günü’ klibi

Bozüyük’te 4 Eylül Mahallesi’nde eğitim veren Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğretmenleri seslendirdikleri “Benim Adım Öğretmen” şarkısına klip çekti.

Öğretmenlerden duygu yüklü ‘Öğretmenler Günü’ klibi

24 Kasım 2017 15:59

Sosyal medyada yayınlanan klip yoğun ilgi gördü.


Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğretmen ve idarecileri Okul Müdürü Mustafa Tetik’in önderliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla seslendirdikleri ‘Benim adım öğretmen’ şarkısına klip çekti. Okul Müdürü ve 37 öğretmenden oluşan eğitimciler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görevi başında şehit olan öğretmenleri anmak amacıyla ve “Öğretmen için söyle” sloganı ile “Benim adım öğretmen” adlı şarkıyı seslendirdi. Her bir dizeyi bir öğretmenin söylediği ve sonunda okulun giriş kapısında yapılan final ile tamamlanan klibin çekimleri okulun farklı alanlarında ve özellikle sınıflarda öğretmenler görevlerinin başında iken gerçekleştirildi. Okul öğretmenlerinden Tuncay Loka tarafından çalınan bağlama eşliğinde hazırlanan klibin kameramanlığını ve montajını da yine okul öğretmenlerinden Aydın Özcan yaptı. Sosyal medyada yayınlanan klip ilgiyle izlenirken özellikle şarkının “Pusu kursalar bile beni vursalar yine, Benim adım öğretmen her demdeyim her yerde, Benim evim bu vatan çocuklar geleceğim, Son nefesimde bile öğretmen öleceğim” bölümleri izleyenleri duygulandırıyor.




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