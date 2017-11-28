Öğretmenlere atık pil konusunda seminer verildi

Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilen seminerde TAP Derneği yetkilisi Çevre Mühendisi Seyhan Öz Ulucan, eğitimcilere atık pillerin zararları ve doğada bıraktığı tahribat ile ilgili bilgilendirme yaparken, konuya karşı duyarlılığı ve sağlamış olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya tebrik etti. Program sonunda seminere katılan tüm eğitmenlere, atık pil depolama kutuları, bilgilendirme broşürleri dağıtılırken, Bozüyük’te elde edilen yüksek miktardaki atık piller ve bu konuya hassasiyet gösteren herkese teşekkür edildi.