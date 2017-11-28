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28 Kasım 2017 17:11

Öğretmenlere atık pil konusunda seminer verildi

Bozüyük Belediyesi ve Türkiye Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından ilçede görev yapan öğretmenlere “Atık Pil” bilgilendirme ve farkındalık oluşturma semineri verildi.

Öğretmenlere atık pil konusunda seminer verildi

28 Kasım 2017 17:11


Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilen seminerde TAP Derneği yetkilisi Çevre Mühendisi Seyhan Öz Ulucan, eğitimcilere atık pillerin zararları ve doğada bıraktığı tahribat ile ilgili bilgilendirme yaparken, konuya karşı duyarlılığı ve sağlamış olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya tebrik etti. Program sonunda seminere katılan tüm eğitmenlere, atık pil depolama kutuları, bilgilendirme broşürleri dağıtılırken, Bozüyük’te elde edilen yüksek miktardaki atık piller ve bu konuya hassasiyet gösteren herkese teşekkür edildi.




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