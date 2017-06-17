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17 Haziran 2017 16:31

Öğretmenlere “Kuşaklar Arası Değişim ve Türkçe” konulu konferans verildi

Bilecik’te öğretmenlere sene sonu mesleki çalışmalar kapsamında Prof.

Öğretmenlere “Kuşaklar Arası Değişim ve Türkçe” konulu konferans verildi

17 Haziran 2017 16:31

Dr. Zeki Taştan tarafından “Kuşaklar Arası Değişim ve Türkçe” konulu konferans verildi.


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bektaş Uçkun, şube müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Zeki Taştan, konferansına “kuşak” kavramı ile başladı.


“Kuşak” kelimesinin sözlükteki çeşitli anlamlarını açıklayan Taştan, kuşaklar arası farklılaşma ve bunun sebeplerini açıkladı. Televizyonun kullanılmaya başlandığı ve 2. Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllardan itibaren tarihlere göre X, Y ve Z kuşaklarının oluştuğunu söyledi ve bu kuşakların özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 2 binli yıllardan sonra oluşan ve şu anda 17-18 yaşlarında bulunan Z kuşağına mensup 20 milyon kişinin ülkemizde yaşadığını kaydeden Taştan, bu kuşağın iletişime önem veren, sosyal ağları iyi kullanan, kardeş sayısı az, yaşlı anne babaya sahip, evin dışına fazla çıkmayan, otoriteyi sevmeyen, öz güveni yüksek, çok imkana sahip ama daha az özgür olan bir kuşak olduğunu belirtti.


Çocukların yetiştirilmesinde annelere büyük görevler düştüğünü hatırlatan Taştan, bir düşünürün “Bir anne bin öğretmen eder.” sözüne katıldığını, iyi bir annenin muhteşem bir insan yaratacağını söyledi. Öğrencilere özellikle ilkokulda kitap okuma alışkanlığı ve yazı yazma becerisi kazandırılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Çocuğun düzgün ve tam cümleler kurmayı bu yaşlarda öğrenmesi gerektiğini anlattı. Yine bu yaşlarda etik değerlerin ve dini bilgilerin de öğretilmesi gerektiğini vurguladı. Taştan sözlerine Necip Fazıl Kısakürek’e ait “Kaldırımlar” şiirini okuyarak son verdi.


Konferansın ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un Prof. Dr. Zeki Taştan’a hediye takdim etmesinin ardından konferans sona erdi.




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