Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları devam ediyor

Program kapsamında okul öncesi öğretmenler, “Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme” konulu çalışmayı yürütürlerken, ilkokul öğretmenler ise zümre öğretmeni arkadaşlarıyla, her sınıf düzeyi için belirlenen bir okulda bir araya gelerek, belirlenen konularla ilgili örnek etkinlik, sunum ve raporlar hazırlıyorlar.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenlerin okulların kapanmasından sonra da çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme konulu çalışmayı yürütülüyor.

İlkokul öğretmenler ise; zümre öğretmeni arkadaşlarıyla her sınıf düzeyi için belirlenen bir okulda bir araya gelerek, belirlenen konularla ilgili örnek etkinlik, sunum ve raporlar hazırlıyorlar. Ortaokul öğretmenlerimiz branş arkadaşlarıyla bir araya gelerek, o branş için belirlenen okullarımızda çalışmalarını yürütüyorlar. Merkezi Sistem Ortak Sınavlarda yer alan altı dersin öğretmenleri 8’inci sınıflara yönelik ölçme değerlendirme ve sınav sorularının hazırlanması ile ilgili çalışma yürütürken, Merkezi Sistem Ortak Sınavlarda yer almayan derslerin öğretmenleri ise; alanlarıyla ilgili örnek etkinlik, sunu, rapor ve proje hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyorlar” dedi

“Öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini daha da çok geliştiriyor”

Durmuş, mesleki çalışmalar kapsamında öğretmenlerin alanlarında kendilerini daha da iyi geliştirdiklerini belirterek, "Öğretmenin kendisini sürekli geliştirmesi ve yenilemesi son derece önemlidir. Seminer döneminde öğretmenlerimizin gayretli çalışmalarını görmekten dolayı memnuniyet duyduk. Eğitimdeki kaliteyi yükseltmenin belki de en önemli adım öğretmen yeterliliklerini artırmaktan geçer. Birlik ve beraberlik halinde, özveriyle çalıştığımızda Bilecik eğitimi her geçen gün daha da yükselecektir” dedi.