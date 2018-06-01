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01 Haziran 2018 13:18

Oğulpaşa Köyü’nde toplu iftar geleneği

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Oğulğaşa Köyü’nde, toplu iftar geleneği 52 yıldan beri devam ediyor.

Oğulpaşa Köyü’nde toplu iftar geleneği

01 Haziran 2018 13:18


Köyde iftar yemeğini her gün iki veya üç aile üstlenirken, bir yemek firması tarafından hazırlanan yemekler, tüm köy halkına ikram ediliyor. Oğul Paşa Köyü Yeşil Çimen Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, Başkan yardımcısı Hayati Kaba, İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, İYİ Parti İlçe Başkanı ve İl genel Meclis üyesi Orhan Uğur, CHP İlçe Başkanı Faik Üstün, Siyasi Parti temsilcileri muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri ve köy halkı katıldı.


Yıllardır toplu iftar adetlerinin devam ettiğini belirten köy Muhtarı Remzi Yaş, atalarından gördükleri geleneklerini yaşatmaya kararlı olduklarını söyledi. Maddi imkanı iyi olan herkesin sırayla yemek verdiğini bildiren Yaş, "İftar geleneğini yaşatmaya kararlıyız. Ramazan ayı gelince iftarı her gün iki veya üç aile üstleniyor. Buradan fakirler, yolcular ve köyümüzde bulunan tarım işçileri yararlanıyor. Yıllardır toplu iftar geleneğini devam ettiriyoruz. Yemeklerin servisinde ise köyün gençleri de servisi üstleniyor. Bu geleneği sürdürmeye kararlıyız" dedi.




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