“Okul Güvenliği ve Koordinasyon” toplantısı yapıldı

Bilecik'te 'Okul güvenliği ve koordinasyon' toplantısı Vali Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda koordinasyon, okul ve okul çevresinde gerçekleştirilecek güvenlik tedbirleri, bağımlılık ile mücadele gibi konuları değerlendirildi. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen, Mustafa Kemal Özgün, Burhan Terzioğlu ve Rahmi Köse, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, ilgili emniyet birim amirleri ile eğitim kurumlarının müdürleri katıldı.

“Herkesin elini taşın altına koyması lazım”

Açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, toplantıda çocuklar ve gençlerle ilgili olan her konuya ekstra önem verdiğine dikkat çekti. Büyükakın, “Kaybedecek tek bir çocuğumuz yok, olamaz. Bu nedenle okullarımızda, kafelerde, parklarda, evde, aklımıza gelecek her türlü alanda çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak, onları geleceğe her açıdan sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek bizlerin görevi, boynunun borcu. Dolayısıyla bağımlılık başta olmak üzere çocuk ve gençlerimizin sağlıklı birer birey olması adına gerekli çalışmaları eksiksiz, hatasız yapmak durumundayız. Bu nedenle başta emniyet güçlerimiz, milli eğitim camiamız ve öğretmenlerimiz, velilerimiz, okul aile birlikleri, sivil toplum kuruluşları hep birlikte koordineli bir şekilde çalışmalıyız. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bu konuda tepkisiz kalmak, benim sorumluluğumda değil demek hiçbir eğitimciye, anneye babaya, yöneticiye, insana yakışmaz. Elimizi taşın altına hep birlikte koyacağız. Bizler kararlı ve inançlı olursak çocuklarımız ve gençlerimiz kendilerini güvende hissederler. Suça karışma oranı düşer, bağımlılık oranı düşer. Her başarıda olduğu gibi bu konularda da öğretmenlerimize görev düşüyor. Gençlerimizi çocuklarımızı gelecek odaklı, güvenli bir şekilde yetiştirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Vali Büyükakın'dan “Diriliş Gençliği” projesi

Güvenlik kapsamındaki değerlendirmelerinden sonra koordinasyon kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Vali Büyükakın, okul yöneticilerine yeni dönem için aktif olmaları ve sosyal projelere önem vermeleri konusunda talimat verdi. Vali Büyükakın, kendisinin hazırlamış olduğu “Diriliş Gençliği Projesi”ni ana başlıklar halinde katılımcılara anlattı.

“Hazırlıklarımız tamam”

Yeni dönemde okul güvenliği konusunda sorun yaşanmaması için tüm planlama ve çalışmaların yapıldığı bilgisini veren Bilecik İl Emniyet Müdürü Namal ise, “Okullarımız çevresinde ve okullarımızda suça mahal verecek bir olayın yaşanmaması adına emniyet birimlerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Daha önce meydana gelen olaylar, gözlemlerimiz ve araştırmalarımız ile okullarımızı risk gruplarına göre sınıflandırdık. Risk gruplarına göre okullarımız emniyet güçlerimizce takibe alınacak. Çocuklarımız, gençlerimiz evlerinden çıktıkları andan itibaren servislerde, okul çevrelerinde hatta okul bahçelerinde sürekli takibimizde olacaklar. Biz teşkilat olarak titiz bir çalışma yürütüyoruz ve çok şükür Bilecik'te okullarda suç ve bağımlılık konusunda problem yaşamıyoruz. Bu noktada ailelerimiz ve siz okul yöneticileri de yanımızda olursa inanıyorum ki bu yılı ve diğer yılları sorunsuz bir şekilde geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Okul çevresinde kuş uçurtmayacağız”

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Levent Kolcu da geçmiş yıllardan istatistiksel bilgiler verdiği sunumunda, suça yönelen ve suça karışmış olan çocukları topluma kazandırma odaklı çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekerek, “Amacımız bu kapsamda olan çocukların sayısını sıfırlamak. Bu nedenle tedbirlerimizi üst düzeyde tutuyor, olayın olmaması, çocuklarımızın, gençlerimizin bu olaylara karışmaması için çalışıyoruz. Okullarımız risk oranlarına göre sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmaya bağlı olarak her okulumuz teşkilatımızdan görevli arkadaşlardan oluşan bir ekip tarafından sürekli olarak korunuyor. Risk grubunda ilk sıralarda olan okullarımız ve çevresinde bir veya daha fazla polis sürekli bir şekilde görev yapıyor. Yine bu şekilde internet kafeler, kafeler, parklar ve bahçeler hep gözetimimiz altında. Bu yeni dönemde deyim yerindeyse okullarda olumsuzluğa sebebiyet verecek kuş uçurtulmayacak” dedi.

“Bir genci kurtarırsak onlarcası kurtulmuş oluyor”

Okullarda ve çevresinde bağımlılık ile mücadele konusunda da gerekli tedbirlerin alındığı bilgisini veren Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Polis Memuru Süleyman Avşar toplantıya katılanları bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlıların tanınması konusunda bilgilendirdi. Bağımlılık yapıcı maddelerin özellikleri ve kullanıcılarına etkileri hakkında detaylı bilgi veren Avşar “Biz emniyet birimleri olarak gerekli çalışmaları ve tedbirleri yerine getiriyoruz. Ancak önem arz eden konu bunu toplumun tüm kesimleri ile işbirliği içinde yapmak. Bu nedenle evde ailelerimiz, okullarda okul yönetimi ve öğretmenlerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi çok iyi gözlemlemeli. Bu konuda asla duyarsız davranmamalı. Bir genci kurtarmak demek birçok kişiyi bu beladan kurtarmak demek. Bir genci kurtarırsak o kullanmaktan olduğu kadar satmaktan da kurtuluyor, dolayısıyla onlarcası kurtulmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı sona erdi.