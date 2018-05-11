Okul öncesi Kur’an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Osmaneli Müftülüğüne bağlı Ertuğrul Gazi Camii’nde açılan 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerinin ortaklaşa hazırladıkları sene sonu etkinlikleri büyük beğeni topladı. Okul öncesi öğrencileri, yıl içerisinde edindikleri maharetlerini sergilediler ve öğrendikleri bilgileri izleyicilerle paylaştılar. Öğrenciler, hazırladıkları ilahi, şiir ve Kur’an-ı Kerim okuyarak, başarıları ile izleyicilere coşku dolu anlar yaşattılar.

Programda konuşan Osmaneli Müftüsü Sadık Erenbaş, 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösteriden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçenlere ve minik öğrencilere teşekkür etti.

Minik öğrencilerinin hazırladığı gösteriler izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, öğrencilerin mezuniyet belgelerini veren Belediye Başkanı Münür Şahin ve AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Program minik öğrencilerin hazırladığı bir birinden renkli gösteriler ile son buldu.

Düzenlenen yıl sonu gösterilerine; Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.