Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 17:24

Ölüm kavşağında düzenleme yapılıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ulaşıma açıldığı günden bu yana çok sayıda yaralamalı ve ölümlü kazanın meydana geldiği Kütahya kavşağında çalışma başlatıldı.

Ölüm kavşağında düzenleme yapılıyor

06 Temmuz 2017 17:24


Bugüne kadar çok sayıda kazanın meydana geldiği bu kavşağın hatalı olduğu hem sürücüler hem de yetkililerce defalarca dile getirilmişti. Yolun ulaşıma açılmasının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra sonunda bu sese kulak verilerek kavşağın sorunlu bölümüyle alakalı çalışma başlatıldı. Yol kullanıcıları özellikle Eskişehir’den gelip Kütahya istikametine, Kütahya’dan gelip Bursa istikametine dönüş yapmaya çalıştıkları sırada virajların keskin olması nedeniyle zor anlar yaşamış ve birçok kaza meydana gelmişti. Söz konusu yol ayrımında bulunan keskin virajlarla alakalı yaşanan kazalar ve tutulan raporların ardından ilgili mühendislerce yeniden inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonrasında virajların keskin ve hatalı olduğu tespit edilerek karayolları ekiplerince kavşak çalışması başlatıldı. Şimdi karayolları tarafından keskin virajlar ve eğimler yumuşatılarak yeniden yapılıyor. Bir süredir ulaşıma kapanan kavşakta alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu ve önümüzdeki günlerde asfalt çalışmasının yapılarak yeniden ulaşıma açılacağı kaydedildi.


2010 yılında ulaşıma açılan kavşakta bugüne kadar birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!