Ölüm kavşağında düzenleme yapılıyor

Bugüne kadar çok sayıda kazanın meydana geldiği bu kavşağın hatalı olduğu hem sürücüler hem de yetkililerce defalarca dile getirilmişti. Yolun ulaşıma açılmasının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra sonunda bu sese kulak verilerek kavşağın sorunlu bölümüyle alakalı çalışma başlatıldı. Yol kullanıcıları özellikle Eskişehir’den gelip Kütahya istikametine, Kütahya’dan gelip Bursa istikametine dönüş yapmaya çalıştıkları sırada virajların keskin olması nedeniyle zor anlar yaşamış ve birçok kaza meydana gelmişti. Söz konusu yol ayrımında bulunan keskin virajlarla alakalı yaşanan kazalar ve tutulan raporların ardından ilgili mühendislerce yeniden inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonrasında virajların keskin ve hatalı olduğu tespit edilerek karayolları ekiplerince kavşak çalışması başlatıldı. Şimdi karayolları tarafından keskin virajlar ve eğimler yumuşatılarak yeniden yapılıyor. Bir süredir ulaşıma kapanan kavşakta alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu ve önümüzdeki günlerde asfalt çalışmasının yapılarak yeniden ulaşıma açılacağı kaydedildi.

2010 yılında ulaşıma açılan kavşakta bugüne kadar birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmişti.