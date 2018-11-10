Oluşturdukları farklı kareografi ile Ata'larını andılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde hazırladıkları kareografi çalışmasıyla Ata'larını andılar.

Okul öğretmenleri eşliğinde 420 öğrencinin katılımıyla Kasım ayının ilk günlerinde başladıkları çalışmalara hummalı şekilde devam eden Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları bu anlamlı anma etkinliği gerçekleştirdiler. Öğrenciler, kareografi çalışmasıyla Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i saygı, minnet ve şükranla andı.