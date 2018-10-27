Önce koştular, ardından çevre temizliği yaptılar

Düzenlenen etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, Bilecik Şeyh Edebali Öğrenci Yurt Müdürü Lütfü Akyüz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Böyle güzel bir hafta sonu, cumartesi günü güzel bir manzarada sizlerle güzel bir spor organizasyonu yapacağız. Ben bu organizasyondan dolayı öncelikle KYK İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilimize öğrenciler okumaya geliyorlar. Üniversite eğitim hayatınız boyunca da aynı zamanda da bu tarz etkinliklerle sizlere farkındalık ve farklı etkinliklerle buluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Sizin eğitiminizin yanda değişik etkinliklerimiz var”

Kredi Yurtlar Kurumu Bilecik İl Müdürü İsmail Şen ise, öğrencilerin eğitiminin dışında değişik etkinliklerinin de olduğuna değindi. Şen, “Aynı zamanda bu etkinliğe bu yarışmaya katılımlarınızdan dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi yurtlarımızda sizin eğitiminizin yanında değişik etkinliklerimiz var. Sosyal kültürel sportif faaliyetlerimiz, bu da onlardan bir tanesi. Hem sizi spora yaklaştırmak, hem de bir farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmış bir etkinlik” dedi.

“Cumhuriyete sahip çıkmamız lazım”

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da, Cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız etkinliği kapsamında yapmış olduğunuz bu sportif faaliyetten dolayı sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten Cumhuriyetimize sahip çıkmamız lazım her zaman. Bunu da tabi ki etkinliklerle belirginleştirirsek daha da gündemde tutmuş olacağız. Ben KYK yurtlar müdürümüzü, il spor müdürümüzü böyle bir etkinlik düzenledikleri için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler ısınma hareketini yaptıktan sonra Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın başlangıç düdüğüyle koşmaya başladılar. Düzenlenen koşu sonrasında; "Çevreyi Hor Gören Geleceği Zor Görür'' sloganı ile çevre temizliği yapan öğrenciler, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.

Düzenlenen etkinlikte dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları; Belediye Başkanı Nihat Can, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve KYK Yurt Müdürü İsmail Şen tarafından verildi.

Öte yandan, etkinlik sonunda pilav ve ayran ikramı yapılan öğrenciler, Pelitözü Gölpark çevresinde çöp temizliği yaptı.