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28 Mayıs 2018 10:43

Orman İşletme Müdürü Yurt’tan Başkan Şahin’e ziyaret

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Müdür Yardımcısı iken, Bilecik Orman İşletme Müdürü olarak atanan Erkan Yurt ile Osmaneli Orman İşletme Şefi Erkan Balcı, Başkan Münür Şahini Makamın da ziyaret etti.

Orman İşletme Müdürü Yurt’tan Başkan Şahin’e ziyaret

28 Mayıs 2018 10:43


Orman İşletme Müdürü Erkan Yurt ve Orman İşletme Şefi Erkan Balcı, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin ile ilçedeki restorasyonlar için kereste talepleri, ağaç dikim çalışmaları, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler gibi konularda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak 2014 martından bu yana Orman İşletme ve Bölge Müdürlüklerinden ve diğer kaynaklardan sağladığı 100 bin adet yetişkin fideyi ilçemiz park, sokak, meydan ve caddelerine diktik. Bugün artık bu ağaçların büyüdüğünü ve parklarımızda, caddelerimizde gölge yapmaya başladığını görünce mutlu oluyoruz. İnşallah yine sonbaharda temin edeceğimiz ağaçları toprakla buluşturmaya başlayacağız. Özellikle yeni yapmakta olduğumuz 4.5 kilometrelik şehir içi yol düzenlemesinde nitelikli ağaçlara ihtiyacımız var. İnşallah Orman İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü de bu ağaçların temini konusunda bize destek olur ve Osmaneli için çok güzel bir görüntü daha oluşturabiliriz” dedi.




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