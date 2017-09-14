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14 Eylül 2017 16:10

Orman yangını barajın su seviyesini düşürdü

Bozüyük’te çıkan orman yangınında helikopterlerin su takviyesi yaptığı Dodurga Barajında su seviyesi azaldı.

Orman yangını barajın su seviyesini düşürdü

14 Eylül 2017 16:10


Geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Kütahya’nın Domaniç ilçesinde geniş bir alanda etkisini gösteren yangın, rüzgâr ve arazinin sık ormanlar ile kaplı olması nedeni ile hızla ilerleyerek Bozüyük Kömürsu Yaylası ve Camiliyayla Köyü yakınlarına kadar ilerlemişti. Çok geniş bir alanda yürütülen yangın söndürme çalışmaları için gerekli suyun bir bölümü Dodurga Barajından alınırken itfaiye araçlarının su ikmalinin yanı sıra yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veren helikopterler su ihtiyaçlarını Dodurga Barajı’ndan karşıladı. Pazar gününden itibaren yangın söndürme çalışmalarında yoğun olarak kullanılan Dodurga Barajındaki su seviyesinin azaldığı ve su seviyesinde kenardan yaklaşık olarak 5 metrelik bir geri çekilme olduğu gözlendi.




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