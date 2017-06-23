Ortak iftar coşkusu TOKİ’lerde yaşandı

Bozüyük’te Ramazan geleneğini yaşatmak ve Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde tüm mahalleliyi bir araya getirerek toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen iftar programları Yeni TOKİ’lerde yapılan mahalle iftarı ile sona erdi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mahalle İftarları programı Bozüyük’ün 9 mahallesi ve Yeni TOKİ’lerde olmak üzere 10 farklı noktada gerçekleştirildi. TOKİ meydanında yapılan ve TOKİ sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde komşular bir araya gelerek hep birlikte oruç açmanın hazzını yaşadı. Ramazanın güzelliklerini yaşatmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek ve komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla, özenle hazırlanan programda yer alan Besmele İlahi Gurubu Kur’an-ı Kerim okuyarak birbirinden güzel ilahileri mahalle sakinleri için seslendirdi. Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir’in eşi ile birlikte katıldığı programa; Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Kahri İnci, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve TOKİ sakinleri katıldı. İftar öncesinde bütün masaları tek tek dolaşan Milletvekili Eldemir ve Başkan Bakıcı vatandaşlarla görüşerek ‘hoş geldiniz’ dedi. Ezanın okunması ile birlikte orucunu açan Milletvekili Eldemir ve Başkan Bakıcı iftar yemeğinin ardından mahalle sakinlerine hitaben kısa birer konuşma yaptı.

İlk olarak konuşan Belediye Başkan Fatih Bakıcı; Milletvekili Eldemir’e programa katılımları nedeniyle teşekkür ederek “Ramazan demek; birlik, beraberlik ve bereket demek. Ramazan demek; aynı zamanda açın halinden anlama yoksula yardım etme demek. Özellikle yetim ve öksüzlere hassasiyet göstermemiz ve yardımlaşmamız gereken güzel bir ay” dedi.

Ardından konuşan AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ise “Bu gün; böyle mübarek bir ayda böyle mübarek bir iklimde sofranızda misafir, çocuklarımızla çocuklaşacağımız, birlik ve beraberliğimizin artacağı, küçüklerimizi sevindireceğimiz gün olacak. Biz millet olarak hep birlikte bir olarak, Allah’ın izniyle bu yolda hep beraber ilerleyeceğiz. Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı, 9 mahallemizin 9’unda ramazan iftarlarını tertip etti. Eylül ayında anahtar sevincinize ortak olduğumuz siz değerli hemşerilerimizin bu akşam da iftar sevincine ortak olduk. Belediyemizin çalışanlarına ve ekibine çok teşekkür ediyor, hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Yaklaşan Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Allah hepinize sağlık sıhhat afiyet içersinde nice bayramlar nasip etsin inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekili Eldemir Başkan Bakıcı ile birlikte çocuklara pamuk şeker dağıttı.

Daha sonra Milletvekili Eldemir’in iftar alanından ayrılmasının ardından Başkan Bakıcı çat kapı ev ziyaretlerine devam ederek Durgun Ailesi’ne misafir oldu. Burada ev sahipleriyle bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı onların istek ve taleplerini dinledi, evdeki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.