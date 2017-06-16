Ortak iftar coşkusu Yenidoğan Mahallesi’nde yaşandı

Mahalle sakinleri iftar programlarında bir araya gelerek hep birlikte oruç açmanın hazzını yaşıyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından organize edilen Mahalle İftarları programlarının altıncısı Yenidoğan Mahallesi’nde mahalle konağının yanında gerçekleştirildi. İftar yemeğine Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşi ile birlikte, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. Program Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlarken ardından Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından seslendirilen birbirinden güzel ilahiler ile devam etti. Mahalle sakinleri muhteşem ney dinletisi ile Ramazanın maneviyatını gönüllerinde hissederken iftar saatine kadar yapılan semazen gösterilerini izledi. İftar öncesinde eşi ile birlikte bütün masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla görüşen Başkan Bakıcı çocuklarla yakından ilgilendi. Özellikle mütevazı kişiliği ile takdir edilen Başkan Bakıcı eşi ile birlikte vatandaşlara yemek dağıttı. Daha sonra ezanın okunması ile hep birlikte oruçlar açılarak dualar edildi. Yemeğin ardından mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ramazan ayının birlik, beraberlik ve bereket ayı olduğunu belirterek “Apartman kültüründe karşı dairesinde kimin oturduğunu bilmeyen, yan komşusu aç mı tok mu diye sormayan topluluk olmaya başlamışken mahalle iftarlarımız birliğin beraberliğin kardeşliğin ve dostluğun en üst seviyede olduğunu gösteriyor” dedi.

Mahalle’de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Bakıcı, mahallenin tapu sorununun çözümlenmesi için çalışmalara başladıklarını, yapımı devam eden Manişar Parkı’nın Ağustos ayında açılışını yapmayı planladıklarını ve Arif Nihat Asya Ortaokulu’na sentetik saha yapılacağını anlattı. Manişar Camii ile ilgili olarak ta plan değişikliğinin mecliste onaylandığını, arsanın alımını gerçekleştirdiklerini ve tapusunun derneğe bağışlandığını belirten Başkan Bakıcı caminin proje çalışmalarının devam ettiğini, bir an önce caminin temelinin atılması için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Bakıcı konuşmasının ardından çocuklara pamuk şeker dağıtarak akşam namazı için Yenidoğan Camii’ne geçti. Namaz çıkışında camii cemaati ile sohbet eden Başkan Bakıcı ardından çat kapı ev ziyaretlerine devam etti. Gece boyunca Ersin Ailesi, Metin Ailesi, Tuna Ailesi, Sezen Ailesi ve Sağıroğlu Aileleri’ne misafir olan Başkan Bakıcı çay içerek ev sahipleri ile bir süre sohbet etti.

Yenidoğan Mahallesi’nde yapılan iftar programının ardından devam edecek olan Mahalle İftarları programları; 16 Haziran 2017 Cuma günü Yediler Mahallesi’nde Yediler Parkı açılışının yapılmasının ardından Zafer İlkokulu bahçesinde, 17 Haziran 2017 Cumartesi günü Yeni Mahalle’de Şeyh Şamil Parkı yanında, 19 Haziran 2017 Pazartesi günü Yeşilkent Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatro alanında, 20 Haziran 2017 Salı günü 4 Eylül Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Parkı yanında ve 22 Haziran 2017 Perşembe günü Yeni TOKİ’lerde TOKİ Meydanı’nda yapılacak.