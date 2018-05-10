Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 14:42

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi’nde "TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki 75.

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi’nde

10 Mayıs 2018 14:42

Yıl Anadolu Lisesi’nde, ’4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları’ kapsamında "Bilim Fuarı" açıldı.


75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri ve danışman öğretmenleri tarafından hazırlanan fuar açılışına, Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi,İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Selaahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Özyaşar, şube müdürlüleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Okul Müdürü Faruk Özmen “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Özmen “TÜBİTAK Bilim Fuarlarının çıkış noktası, okul ortamında okulun imkânlarını kullanarak bilim fuarı düzenlenmesidir. Diğer önemli husus ise, öğrencilerin çevrelerinde var olan malzeme ve kaynakları kullanarak proje geliştirmeleri ve sunmalarını sağlamaktır. Açılışını yapacağımız fuarımızda, öğrenciler toplam 22 proje ile katıldı. 75 .Yıl Anadolu Lisesi TUBİTAK Bilim Fuarına Altın oran, Nevruz kültürünün ortaya çıkısı ve kaynakları, televizyon dizilerinin birey ve toplum üzerindeki etkileri, toplumun ve öğrencilerin yabancı dil bölümlerine bakış açıları ve önyargıları, Bilecik yöresine ait unutulmuş düğün adetlerinin araştırılması, Binom açılımının aritmetiksel bulunuşu, Gezici kitap kumbarası, obezıteyle ilişkili beslenme alışkanlıklarının tespiti ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, engelsiz hayat, bedava enerji üretimi gibi projeler ile katıldılar” dedi.


Konuşmanın ardından Bilim Fuarı Proje Sergisi açılışı gerçekleştikten sonra Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba ve beraberindekiler stantları gezdi. Öğrenciler ile sohbet eden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, projelerin ortaya çıkmasında emeğini ve enerjisini harcayan öğrencileri, onları destekleyen ve teşvik eden öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti. Fuara katılan katılımcılar daha sonra Bilim Fuarını gezerek öğrencilerin buluşları hakkında bilgiler aldılar. Bilim Fuarı üç gün okulun spor salonunda halka açık kalacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç