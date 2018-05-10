Yıl Anadolu Lisesi’nde, ’4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları’ kapsamında "Bilim Fuarı" açıldı.

75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri ve danışman öğretmenleri tarafından hazırlanan fuar açılışına, Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi,İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Selaahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Özyaşar, şube müdürlüleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Faruk Özmen “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Özmen “TÜBİTAK Bilim Fuarlarının çıkış noktası, okul ortamında okulun imkânlarını kullanarak bilim fuarı düzenlenmesidir. Diğer önemli husus ise, öğrencilerin çevrelerinde var olan malzeme ve kaynakları kullanarak proje geliştirmeleri ve sunmalarını sağlamaktır. Açılışını yapacağımız fuarımızda, öğrenciler toplam 22 proje ile katıldı. 75 .Yıl Anadolu Lisesi TUBİTAK Bilim Fuarına Altın oran, Nevruz kültürünün ortaya çıkısı ve kaynakları, televizyon dizilerinin birey ve toplum üzerindeki etkileri, toplumun ve öğrencilerin yabancı dil bölümlerine bakış açıları ve önyargıları, Bilecik yöresine ait unutulmuş düğün adetlerinin araştırılması, Binom açılımının aritmetiksel bulunuşu, Gezici kitap kumbarası, obezıteyle ilişkili beslenme alışkanlıklarının tespiti ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, engelsiz hayat, bedava enerji üretimi gibi projeler ile katıldılar” dedi.

Konuşmanın ardından Bilim Fuarı Proje Sergisi açılışı gerçekleştikten sonra Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba ve beraberindekiler stantları gezdi. Öğrenciler ile sohbet eden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, projelerin ortaya çıkmasında emeğini ve enerjisini harcayan öğrencileri, onları destekleyen ve teşvik eden öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti. Fuara katılan katılımcılar daha sonra Bilim Fuarını gezerek öğrencilerin buluşları hakkında bilgiler aldılar. Bilim Fuarı üç gün okulun spor salonunda halka açık kalacak.