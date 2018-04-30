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30 Nisan 2018 13:46

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’den 1 Mayıs mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’den 1 Mayıs mesajı

30 Nisan 2018 13:46


Başkan Şahin, mesajında, 1 Mayıs’ın ülkelerin gelişmesinde ekonomilerinin yapılanmasında büyük emeği bulunan işçilerin hak arayışlarının mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti. Münür Şahin, "Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Emeği veren, demiri döven, çöpü toplayan, kanala giren, asfaltı döken, yangına giden, her türlü sıkıntıyı çeken emekçi kardeşlerimize destek olmak için sadece 1 Mayıs’larda değil, her zaman yanlarındayız. Biz de belediye olarak emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Demokratik mücadelenin en önemli alanı olan emeğe saygının yollarını açmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile işçi ve emekçi halkımızın bu anlamlı günlerini en güzel duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum” diye belirtti.




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