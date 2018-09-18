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Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de 'Gazilik' unvanıyla onurlandırıldığını ifade eden Başkan Münür Şahin, şu ifadelere yer verdi:


"Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı' verilerek her yıl 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye halkları olarak bugün de vatanı ve milleti uğrunda savaşıp şehit düşen, gazi olup memleketine geri döndükten sonra ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ile yad etmeli, önlerinde saygı ile eğilmeli ve onları bu özel gününde unutmamalıyız. Yurdumuz topraklarını korumak ve savunmak için, üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek, en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerimle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum."

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