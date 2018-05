Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’den Anneler Günü mesajı

Başkan Şahin, mesajında, annelerin sadece çocuklarının değil, toplumların da geleceğini inşa ettiğini belirtti. Başkan Şahin, annelerin senenin bir günü değil, hayatın her alanında hatırlanması ve gereken saygı ve sevgiyi görmesi gerektiğini anlatarak, "Bizler ’Cennet anaların ayağı altındadır’ diyen bir inancın mensuplarıyız. Toplumda adaleti, kardeşliği, barışı, sevgi ve saygıyı yaygınlaştırmanın yolu annelerimizin öğretilerinden geçer. Geleceğe daha iyi hazırlanan, vatanını ve milletini seven idealist gençlerimizin yetişmesinde de en büyük katkı annelerimizindir. Dolayısıyla anneler sadece çocuklarının değil, toplumların da geleceğini inşa ederler. Sabır deryası ve şefkat timsali olan muhterem annelerimizi yılda bir gün anmak, övünç vesilesinden ziyade bir acizlik olsa da, ayaklarının altında cennet müjdelenmiş, misk kokulu analarımıza, senede bir gün dahi olsa hakkıyla vefa gösterebilmek, onları hatırlayıp ne derece kıymetli olduklarını ifade edebilme fırsatını bulabilmek ne güzel. Bu vesileyle tüm annelerin bu güzel gününü içtenlikle kutluyor; her evladın, muhtaç olduğu gerçek sevgiyi ancak annelerin yüreğinde bulabileceğini hatırlatmak istiyorum. Başımızın tacı, kalplerimizin ilacı, yuvalarımızın mimarı başta şehit annelerimizin olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyor, her birini ayrı, ayrı sevgi saygı ve hürmetle selamlıyorum” diye belirtti.