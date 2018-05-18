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18 Mayıs 2018 14:13

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’in 19 Mayıs mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’in 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2018 14:13


Başkan Şahin, yayımladığı mesajında "Ulusal Bayramlarımız, tarihe not düşülmüş, ülkemiz insanımız, geleceğimiz için dönüm noktası olmuş çok önemli değerlerimizdir.19 Mayıs 1919 günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün yaydığı inanç ve kararlılıkla başlayan Milli Mücadelenin, insanlarımızın el ele vererek kuracağı aydınlık geleceğin başlangıcının tarih sayfalarına yazıldığı gündür. Milletimizin tarih sayfası önünde yeniden şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919’dur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da yakılan meşalenin tüm Anadolu’yu aydınlatmasıyla destansı bir bağımsızlık mücadelesi başlamıştır. Bu tarih tüm dünya milletlerine şunu bir kez daha göstermiştir ki; Türk Milleti bağımlı yaşamaktansa ölmeyi tercih etmektedir. Kurtuluş Savaşı bu şanlı mücadelenin adı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ise bu mücadeleyi yaşatan necip milletin kalbi olmuştur. Samsun’da tutuşturulan ateş, TBMM’nin açılmasıyla daha da alevlenmiştir. Bugünkü mevcudiyetimizi ve bağımsızlığımızı şüphesiz ki o günlere borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle böyle bir günü bizlere armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.




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