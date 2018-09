Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in İlköğretim Haftası Mesajı

Başkan Şahin, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının eğitim camiası başta olmak üzere bütün ülkeye hayırlı olması dileğinde bulunarak, öğretmen ve öğrencilere de başarılar diledi. Osmaneli Belediyesi olarak fiziki hizmetlerin yanı sıra eğitim, kültür-sanat ve sosyal faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Münür Şahin, yayınladığı mesajında şunları belirtti:

“Eğitim sorunlarını çözen toplumlar her alanda gelişen toplumlar olmuştur. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer alması yolunda hedefimiz eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak olmalıdır. Biz Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizde eğitim ve öğretim en üst seviyelere çıkartmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya her daim hazırız Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize saygıyı, millet ve ülke sevgisini, bağımsızlık onurunu öğreten tek yer okuldur. Eğitim bir milleti özgür, bağımsız ve sosyal toplum halinde yaşatır. Eğitimin hayatımız boyunca ne kadar önemli bir süreç olduğunu unutmamalıyız. Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakarlıklarla ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin yeni eğitim öğretim yılını kutluyor, başarılar diliyorum.”