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09 Haziran 2018 14:29

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’in Kadir Gecesi mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’in Kadir Gecesi mesajı

09 Haziran 2018 14:29


Şahin, Kadir Gecesi’nin insanlığa bir rahmet kapısı olan mübarek bir gece olduğunu bildirdi. Kadir Gecesi’ni idrak ederken düşünmemiz gerektiğini belirten Şahin, "Kadir Gecesi’ni idrak ederken; açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev ve sorumluluktur. Kadir Gecesi, en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bütün vatandaşlarımız bu mübarek ayın ve bu gecenin hatırına bir hayır yarışı içine olmuşlar; ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma içinde hareket etmişlerdir. Bu düşünce ile mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor; bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.




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