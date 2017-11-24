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24 Kasım 2017 11:05

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’in Öğretmenler Günü mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’in Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım 2017 11:05


Türkiye’nin, öğretmenleri sayesinden geleceğindeki hedeflere ulaşmada en ufak bir şüphesi bulunmadığına dikkat çeken Başkan Şahin, mesajında, "Öğretmenler, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlardır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir. Tüm meslek grupları sizlerin elinde şekillenmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenler, sizlerin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatlarını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.




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