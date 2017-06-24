Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’in Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Şahin yayımladığı mesajında, "Bu yıl 29 gün beraber iftar ve sahur yaptığımız Ramazan ayı, bize bir çok hissiyatı tekrar tekrar ve daha derinden yaşatmıştır. İnsanlara yakınlaşma, merhamet, anlayış, kendini bir başkasının yerine koyma, yardımlaşma gibi fillerle ve bunların insanda meydana getirdiği hislerle Ramazan umuyoruz ki, hepimiz için faydalandığımız ruhsal bir doyum haline de gelmiştir. Bizi tüm bu hislerle bir araya getiren Ramazan ayını bir bayramla taçlandıran Rabbimize şükürler olsun ki, bizi bu yıl da bayrama eriştirdi. Bir kez daha tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar, bayramınızın her iki cihanda devamını dilerim" ifadelerine yer verdi.