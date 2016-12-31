Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’in yeni yıl mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 2017 yılının mutlu, sağlıklı ve başarılı geçmesini diledi.

Başkan Şahin, yayınladığı yılbaşı mesajında, "Yaşadığımız mutluluklar, sevinçler, acılar ve üzüntüler ile bir yılı daha geride bırakarak; yeni ümitlerin taptaze ve canlı olduğu yeni bir yıla merhaba diyoruz. Bilindiği gibi, göreve geldiğimiz günden bu güne kentimizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Osmaneli oluşturmak için gerekli tüm çalışmaları başlatarak şehrimizi güzelleştirmek adına bütün hizmetleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şeffaf ve adaletli bir hizmet anlayışıyla Osmaneli için gerekli olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kurumsallaşmamızı tamamlayarak, adaletli, sosyal ve şeffaf bir belediye anlayışı oluşturma gayesi ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şehrimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Bunları gidermek için 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da gerekli planlama ile çalışmalarımız devam edecektir. İnanıyoruz ki biz çalıştığımız müddetçe şehrimiz güzelleşecek, değişecek, yenilenecek. Bütün bu güzel duygular ile yaşanılacak her yeni anın yaşanmadan önce yeni beklentileri, yeni umutları, iyimserliği beraberinde getirdiği; 2017 yılında ilçemizde ve ülkemizde sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımseverlik duygularının arttığı huzur ve güvenin tesis edildiği, içinde yaşanılan zamanın en ince ayrıntılarıyla faydalı bir şekilde yaşanıldığı günler temenni ederek; hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum” diye belirtti.