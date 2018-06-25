Osmaneli Belediye Başkanından balkon konuşması

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının ardından AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığı önünde kutlamalar başladı. Vatandaşlar AK Parti İlçe Başkanlığı önüne kurulan dev ekranda seçim sonuçlarını takip ederken yanlarında getirdikleri Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla kutlamalar yapıldı. Daha sonra Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci, İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, Cumhur İttifakı’ndaki Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, AK Partililer ve kalabalık vatandaş grubu ilçe içinde araçlarıyla tur attı.

Belediye önünde vatandaşa teşekkür konuşması yapan İlçe Başkanı Göbekçi “Her zaman bizlerle birlikte olduğunuz için ve desteklerinizi esirgemediğiniz için, hepinizden Allah razı olsun. Bu bizim değil hepimizin başarısıdır, başaracağız dedik başardık. Hepinize teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam” dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Şahin ise “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri Türkiye’de ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de bir başlangıcı idi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlik de bu yeni sürece başlamak çok önemli idi. Dışarıya baktığımız zaman özellikle dış güçler Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin diye ellerinden geleni yaptılar. Başta Amerika olmak üzere Avrupa ekonomik ülkeleri hepsi Türkiye’ye karşı birleşti. Ama başarılı olamadılar, olamayacaklar da Türkiye elektrik üretmesin, dediler, bor madenini kullanmasın İstanbul’a boğaz köprüsü yapmasın yani kısacası hiçbir şey yapmamızı istemediler. Engel olmak istediler ama bugün onların dersini sandık başında verdik. Türkiye en büyük on yatırımdan altısına sahip bir ülke haline geldi. Türkiye inşallah daha iyi yerlere de gelecek. Bu bizim verdiğimiz kararlarla birlikte 2023 yılında 2053 yılında 2071 yılında tüm hedeflerimize ulaşmış olacağız. Allah bunları bizlere nasip edecek inşallah çünkü biz bütün İslam aleminin bütün Türk dünyasının bütün ezilen halkların hayır duasını alıyoruz. Osmaneli Belediyesine geldiğimiz günden bugüne hep birlikte çok işler başardık yine inşallah hep birlikte Osmaneli’miz için çok şeyler yapacağız. Bu davaya gönül verenlere, oy verenlere Cumhur iltifatındakilere Milliyetçi Hareket Partisi’ne, Büyük Birlik Partisi’ne çok teşekkür ediyoruz. Gazamız mübarek olsun hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye’ye Osmaneli ye hayırlı olsun” dedi.