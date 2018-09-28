Osmaneli Belediyesi 2 bin 500 kişiye aşure dağıttı

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Belediye binasının önünde kurulan aşure çadırında 2 bin 500 kişiye aşure dağıtıldı. Belediye Başkanı Münür Şahin, "Aşure dağıtımının barış ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyoruz. Muharrem ayı kutsaldır. Vatandaşlarımızla kucaklaştığımız ve bir arada olduğumuz önemi ve anlamı büyük bir gün. Bu paylaşımı hep birlikte yaşamaktan mutlu olduk. Aşure gününün kültürümüzde önemli bir yeri var" dedi.

Aşurenin geleneklerimizde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Belediye Başkanı, Münür Şahin “Aşure hepimizin ortak değeri. Biz de bu geleneği yaşatarak vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz” diye konuştu.

Muharrem ayı vesilesiyle toplumsal barışın ve kardeşliğin sağlam temellere oturması dileğinde de bulunan Başkan Şahin, “Aşure günü nedeniyle bir arada bulunduğumuz tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum'' diye konuştu.

Aşure dağıtım programına; Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Emniyet Müdür vekili Komiser yardımcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci, Meclis üyesi Hakan Özkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı