Programa yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı

İftar programına, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yalçın Avcı, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, AK Parti İlçe Başkamı Yalçın Karaca ile yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Oruçların açılmasının ardından İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından yemek duası yapıldı. Programda bir konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin şunları söyledi:

“Bu mübarek Ramazan gününde, bu güzel ilçede, bu tarihi kentte iftar sofralarında bizleri buluşturan Allah’ımıza hamdolsun, Allah’a şükürler olsun. Bu tarihi kentte, bu güzel kente hizmet etmeyi bizlere nasip ettiği için Allah’a şükürler olsun. 1075 yılından günümüze, kesintisiz Türk kenti olmayı Osmaneli ye bahşeden Allah’a şükürler olsun. 942 yıldır bu topraklarda, bu güzel ilçede, bu tarihi kentte ezan sesini, Kur’an sesini susturmayan Allah’a hamdolsun. Tek vatan için, tek devlet için, tek millet için, tek bayrak için eşini, çocuğunu, ailesini, sevdiklerini bizlere emanet ederek Allah için, İslamiyet için şahadete yürüyen şehitlerimizden Allah razı olsun. Onları yetiştiren anneden, babadan, ailelerinden Allah razı olsun. Gazilerimize Allah şifalar versin, onlardan da Allah razı olsun. Bu yiğitler, bu vatan evlatları Suriye de, Irak’da, Güneydoğuda, vatanın her karış toprağında şahadete yürümese bizler bu sofraları kuramayız, yaşantımızı böyle sürdüremeyiz, hürriyetimiz olmaz, İslamiyet’i yaşayamayız. Allah onlardan razı olsun. Bu vesile ile Osmaneli genelinde vatandaşlarımız ile bir kaynaşma yemeği yaptık. Gerçekten de büyük bir kalabalıkla iftar yemeğine teşrif ettiler. Bu vesile ile yemeğe gelen hemşerilerime teşekkür ediyorum. Kadir Geceniz, bayramınız şimdiden mübarek olsun. Allah emniyet güçlerimize, silahlı kuvvetlerimize güç kuvvet versin, onları korusun. Şüphesiz ki Allah her şeyi görendir.”