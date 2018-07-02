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02 Temmuz 2018 10:14

Osmaneli Belediyesi Kantarı Hizmete Girdi

Osmaneli Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından işletilecek 80 tonluk kantar yeni hal binası yanında hizmete girdi.

Osmaneli Belediyesi Kantarı Hizmete Girdi

02 Temmuz 2018 10:14


Osmaneli Mezarlık yanında bulunan kantar sökülerek Selçik Köy kavşağı yanında bulunan yeni hal binası yanında kuruldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Münür Şahin “Karpuz sezonunu yeni halimizde açıyoruz. İnşaatı devam eden hal binamızın yağışlar nedeniyle gecikmesine rağmen, hal çevre düzenlemesini karpuz alımları için hazır hale getirdik. Yeni kantar binamız bugünden itibaren hizmete girdi. Traktörlerle gelen karpuzların ve ürünlerin etkilenmemesi için koruma bandı oluşturuyoruz. Karpuz alım satımı ve yükleme işleri tamamen yeni hal bölgemizde yapılacak. Yeni sezonun çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Allah emeklerinin karşılığı güzel pazarlarla ve müşterilerle karşılaştırsın. Bugünden itibaren karpuz sezonu ile birlikte, inşaatı da hızla devam eden kısımlar tamamlanıyor ve artık halımız 12 ay boyunca çiftçilerimizin hizmetinde olacak. Osmaneli Belediyesi hali ilimizin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı tek hali olarak hizmette olacak. 30 dükkândan oluşan halin yönetimi belediyemizce görevlendirilen Hal Müdürlüğünce yapılacak. Tüm görevlileri belediyemizce atanan halimiz ilimizde ve ilçemizde büyük bir ihtiyacı da gidermiş olacak” dedi.


Yeni halde kantar fiyatları ise traktör ve pikap 5 TL, Kamyonlar 15 TL, tır 20 TL olarak belirlendi.




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