"Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi “projesi Türkiye birincisi oldu

Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Projesi" sosyal sorumluluk alanında ilçeler arasında Türkiye birincisi olarak ödülünü aldı

Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Projesi" sosyal sorumluluk alanında ilçeler arasında Türkiye Birincisi olarak ödülünü aldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekli, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Millî Eğitim Müdürlüğü, İşkur, Kosgeb ve 20'ye yakın üniversitenin desteklediği Osmaneli Belediyesince gerçekleştirilen "Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi “projesi, diğer belediyelere örnek olacak değerde görüldü ve hakettiği Türkiye Birincilik Ödülünü aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Münür Şahin “Türkiye Yerel Yönetimleri ödül töreninde aldığımız "Sosyal Sorumluluk alanında Türkiye Birinciliği “Osmaneli 'de oluşturduğumuz birlik ve beraberliğin güzel bir sonucudur. Geçtiğimiz yıl "Prof Dr Yunus Söylet İçmeler Tesisleri Projemizle “Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliğimizden birincilik ödülünü almıştık. Bu yıl da Türkiye Yerel Yönetimleri ödül töreninde aldığımız "Sosyal Sorumluluk alanında Türkiye Birinciliği üniversitelerle birlikte yapmış olduğumuz çalışmaların, tüm meclis üyelerimiz ve değerli belediye çalışanlarımızın kısaca tüm Osmaneli'nin gurur duyacağı birlik ve beraberliğimizin neticesidir. Birlik ve beraberliğimiz bereketi, bolluğu getiriyor, Allah Osmaneli hedefleri için durmadan çalışan bizleri bir yerde ödüllendiriyor. Allaha şükürler olsun ki tüm hedeflerimizde inanılmaz başarılar elde ediyoruz. Allah öyle bereket ve bollukla ilçemize destek oldu ki, bir birimlik kaynakla, beş katı yatırımı gerçekleştirdik. Ödüllerde ve hizmetlerimizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Allahımıza şükrediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Şahin, açıklamasını, "Üniversitelerden profesörlerin oluşturduğu komisyonlarca izlenen projeler, çok ciddi bir incelemeden geçmekte ve ödüller bu doğrultuda verilmektedir. 18 Eylül 2018 tarihinde almış olduğumuz bu ödülü tüm Osmanelili hemşerilerimiz adına, Osmaneli adına aldım. Ödülün gerçek sahibi Osmaneli'dir. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe, inşallah da edecektir, Osmaneli ilçemiz daha büyük ödülleri kazanmaya devam edecektir. Bu ödülün Osmaneli'ye gelmesinde emeği geçen, başta Belediye personelimize, Belediye ve İl Genel Meclisi üyelerimize, bizlerle işbirliği içerisinde olan resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, Osmaneli Kaymakamlığımıza ve bizlere her zaman güvenlerini bildiren Osmanelili hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye sürdürdü.