Osmaneli Belediyesi TOKİ konutlarını ev sahiplerine teslim ediyor

Yapılan TOKİ evlerin tesliminde konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin “Daha önce gecekondu düzeni içinde eski dükkânların ve 1980 darbe döneminden kalma düğün salonun yer aldığı, izve ve berbat görünümlü alanda belediyemiz, TOKİ projemizi üretti. Türkiye’de TOKİ idaresinin şehrin mimarisine göre yaptığı çok özel bir proje olan konutlar ve iş yerleri Osmaneli halkının büyük ilgisiyle hemen satıldı. Özellikle Rüstem Paşa Camii ve Osmaneli evlerinden görünümler içeren Özel TOKİ projemizde Lefke Taşı görünümünde taş kaplama yapıldı. İş artışları ve belediyemize sağlanan gelir payları ile birlikte 25 milyon lira tutarındaki Özel TOKİ projemiz yeni Osmaneli’de çok güzel bir görünüm ortaya çıktı. Eski Osmaneli’de geçmişi yaşarken, yeni Osmaneli’yi de TOKİ’lerden oluşturduk. Osmaneli Belediyesi özellikle aldığı gayrimenkuller ile çok değerli arsalara sahip olurken, yaptığı projelerden elde ettiği fonlarla borçlanmadan yeni yatırımlar yaparak şehrin değerini çok yukarılara çekiyor. Osmaneli Belediyesi elde ettiği fonlarla halkımızın geleceğine yatırımlar yapıyor. Her attığı adımı plan ve programları çerçevesinde hedeflerine uygun olarak gerçekleştiren Osmaneli Belediyesi örnek alınan bir belediye oldu. TOKİ projemizle çok güzel bir meydan da kazandık" dedi