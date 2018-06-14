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14 Haziran 2018 10:54

Osmaneli Belediyesinden işbirliği protokolü

Osmaneli Belediyesi, Şehit Osman Er İmam Hatip Orta Okulu ile turizmde yeni bir sayfa açtı.

Osmaneli Belediyesinden işbirliği protokolü

14 Haziran 2018 10:54


Turizm konusunda büyük hedefler ortaya koyan Osmaneli Belediyesi gelen misafirlere kentin tanıtımı için rehber ihtiyacını nitelikli insan gücünden sağlamayı planlıyor. Milli eğitimle spor, eğitim konularındaki işbirliğini turizmde de uygulamak isteyen belediye, Şehit Osman Er İmam Hatip Orta Okulu ile protokol imzaladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Münür Şahin “Osmaneli ilçemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıkların Türkçe, İngilizce, Arapça tanıtım broşürlerini birlikte hazırlamak, şehir içinde tanıtım tabelalarını yeniden düzenlemek ve kentimize gelen turistlere rehberlik hizmetlerini öğrencilerimiz ve hocaları eşliğinde vermek için bir proje geliştirildi. Şehit Osman Er İmam Hatip Orta Okulu tarafından yazılımı tamamlanan projede imzalar bugün atıldı" dedi.


Şehit Osman Er İmam Hatip Orta Okulu ve Osmaneli Belediyesi arasında drone ile çekim ve seslendirme laboratuvarı ve de tanıtım ekibi oluşturma konularında işbirliği devam ediyor.




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