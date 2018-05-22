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22 Mayıs 2018 12:57

Osmaneli Belediyesinden ’Mahalle İftarları’

Osmaneli Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Mahalle İftarları programına Camicedit Mahallesi yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Osmaneli Belediyesinden ’Mahalle İftarları’

22 Mayıs 2018 12:57


Camicedit Mahallesi İsmet Paşa Caddesinde düzenlenen iftar sofrasına Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik Milletvekili adayı Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi ve partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik 1. Sıra Milletvekili adayı Selim Yağcı Osmaneli Belediye Başkanı Münür geleneksel mahalle iftarına katılan Camicedit Mahallesi sakinlerini tek tek ziyaret ederek hasbihal ettiler. İftar saatinden sonra konuşma yapan Belediye Başkanı Şahin, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Tuttuğumuz oruçlar ve yaptığımız ibadetler Allah katında da inşallah kabul olur. İnşallah güzel bir şekilde Ramazanımızı tamamlarız” diyerek mahalle iftarına katılan Camicedit Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.


Daha sonra konuşan Bilecik 1. Sıra Milletvekili adayı Selim Yağcı “Mübarek ayda genç yaşlı zengin fakir hiçbir ayrım olmaksızın bir aile gibi aynı sofranın etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı bize birçok şeyi hatırlatıyor. Bedenimiz saatlerce aç ve susuz. Bu açlık ve susuzluk bize ihtiyaç sahibi olan insanların halini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu duyguyla iftar sofrasına geliyoruz, suyumuzu, ekmeğimizi, yemeğimizi bölüşüyoruz. Bunu yapamayan toplumlar herhalde iflah olmaz diye düşünüyorum" dedi.


Yemek sonrası dualar edilirken Camicedit Mahallesi sakinleri geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftarları için Belediye Başkanı Münür Şahin’e teşekkür etti.




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