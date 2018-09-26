Osmaneli çarşı esnafının geleneksel aşure dağıtımı bu yıl da yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çarşı esnafının Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği geleneksel aşure dağıtımı bu yıl Vali Tahir Büyükakın'ın da katılımı ile yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çarşı esnafının Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği geleneksel aşure dağıtımı bu yıl vali Tahir Büyükakının katılımı ile yapıldı.

Osmaneli Camicedit ve Camikebir mahalle esnafı tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtımına Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kaymakam Naif Uzun, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Eyüp Uzun, Emniyet Müdür Vekili Amir Ali Özgan da katıldı Balaban Meydanında gerçekleştirilen aşure hayrında yüzlerce kişiye aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Münür Şahin, esnafların bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, “Aşure bizim önemli bir kültürümüz. Bu tür durumlarda Osmaneli halkı ve esnafı bir araya geliyor. Osmaneli çarşı esnafımızın yıllardır imece usulüyle aşure hayrı yapıyor. Aşure hayrına katılarak esnafımızın işlerinin artması için dualar ettik. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Kültürümüze sahip çıkmakla, toplumdaki siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın tüm sorunlarını da çözmüş olacağız. Ben bu etkinliğe katkı sağlayan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum ve Allah kabul etsin diyorum” diye konuştu.

Çarşı olarak etkinliği geleneksel hale getirdiklerini belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Yıldız ise konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür etkinlikler aynı zamanda yardımlaşma ve kaynaşmayı da beraberinde getiriyor. İslam dinindeki bu güzel geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak amacıyla, bu etkinliği düzenledik. Geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikramı etkinliğinde hem Kerbela, hem de bütün şehitlerimizi birlik beraberlik içinde rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah gelecek kuşaklarında bu geleneği sürdürmesi için çaba göstereceğiz."