Osmaneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, Trump’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı küstah açıklamaya değindi. Şahin, "ABD ve başkanı Trump, Türkiye’de 15 Temmuz darbesini yapmaya kalkışan Terör örgütü FETÖ ve onun elebaşısı hain Fetullah Gülen katilini ülkesinde barındırırken ve onu desteklerken, Türkiye’de teröre destekten tutuklu Papazı bahane ederek ülkemizi tehdit etmesi rastlantı değildir. Yıllarca Türkiye’yi terörü besleyerek güçsüzleştirmeye çalışan emperyalist ABD ve AB ülkeleri Türkiye’yi yine direk hedef aldılar” dedi.

“15 Temmuz’da arkalarında bıraktıkları ayak izlerini silmeye çalışıyor”

Şahin, açıklamasının devamında, ABD’nin 15 Temmuz’da arkalarında bıraktıkları ayak izlerini silmeye çalıştığına değinerek, “ABD’nin bu açıklamalarının asıl hedefi Rahip Brunson değil, büyüyen Türkiye ekonomisi. Trump ise doğrudan Başkan Erdoğan’ı hedef alıyor. ABD böylelikle 15 Temmuz’da arkalarında bıraktıkları ayak izlerini silmeye çalışıyor. Başkan Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı ile yaptığı ticari görüşmeler ABD’yi harekete geçirdi. Türkiye ile Çin ticaretinin kendi para birimlerinde yapılmasını isteyen ABD, ajanlıkla suçlanan Rahip Brunson üzerinden büyüyen Türkiye ekonomisini hedef alıyor. Çin ile 3,6 milyar dolarlık anlaşma yapıldığını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarının ardından Trump, küstah bir açıklama yaparak, İran’a yapılanların Türkiye’ye de yapılacağını söyledi. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının Türkiye’ye yaracağını bilen ABD, açıkça Türkiye’yi hedef almaya devam ediyor. Türkiye ise büyüyen ekonomisi yapılan ticari anlaşmalarla büyütmeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“ABD Başkanı Trump ve ekibinin tehditlerini anlıyoruz”

Şahin, açıklamasının sonunda, “ABD Başkanı Trump ve ekibinin tehditlerini anlıyoruz. 15 Temmuz’da yapamadıklarını diğer yöntemleri kullanarak, ekonomiyle oynayarak yapmaya çalışıyorlar. 24 Haziran seçimlerinde aynı politikaları içerideki destekçileriyse uygulamaya çalıştılar, ancak Türk halkı sandıkta bunlara cevabını verdi. Osmaneli halkı, tüm Türk halkı her şeyi görüyor. 24 Haziran seçimlerinde emperyalist ABD ve AB ülkelerinin içerideki destekçileri, yaptıkları algıların ne anlama geldiğini, kime hizmet ettiklerini anlıyorlardır.15.Temmuzda darbecilere direnen Osmaneli halkı, 24 Haziranda seçimlerde liderine ve ülkesine sahip çıktı. Bugün de Osmaneli halkı ABD başkanına ve onun ekibine de lanet okuyor ve Türkiye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkıyor ve onun yolunda ölümüne emperyalizmle mücadele diyoruz” ifadelerini kullandı.