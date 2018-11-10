Osmaneli ‘de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenledi

Osmaneli Hükumet Konağı önünde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahini, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, öğretmenler, öğrenciler katıldı. Atatürk anıtı önündeki tören, saygı duruşuyla başladı. Saat 09.05'i gösterdiğinde ilçede hayat durdu. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı okunup, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Hükumet Konağı önünde düzenlenen törenin sona ermesinin ardından program Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulun salonunda devam etti. Buradaki tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Osmaneli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Şeyma Yurdakul bir konuşma yaptı. Yurdakul, “Milletimiz için 10 Kasım bir yas günü olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetiyle yaşayacak olan Atatürk'ü anma ve anlama günüdür. O'nu anıyor ve anlamaya çalışıyoruz. Anlamamız gereken en değerli nokta da Atatürk'ün “En Büyük Eserim ”dediği Cumhuriyete yön veren kurucu ilkelerdir. Savaş sonrası yaptığı inkılaplarla, bir yandan genç Türkiye'nin oturması gerektiği temelleri gerçekleştirmiş, bir yandan da ülkemizin modem ülkeler seviyesine çıkması için milletiyle birlikte, ondan aldığı güçle büyük bir enerji harcamıştır. Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, eşsiz devlet adamı Atatürk, dün olduğu gibi bundan böyle de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir, buna hiç şüphe yoktur" dedi.

Programda daha sonra gelen misafirlere slâyt gösterisi yapılarak Atatürk'ün hayatı anlatıldı. Lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Program şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.