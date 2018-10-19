Osmaneli de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

İlk olarak Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma programına, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür vekili Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci, İl Genel Meclis üyeleri Hakan Özkan, Orhan Uğur ile muhtarlar katıldı. Muhtarlar adına Dernek Başkanı Sadık Dayan, Ağlan Köy Muhtarı Kasım Balcı ve Oğul Paşa Köy Muhtarı Remzi Yaş, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Selimiye Köy Muhtarı Sadık Dayan yaptı. Muhtar Dayan “Devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki belki ilk kapısı olan muhtarlarımıza ilişkin, özellikle son yıllarda ortaya konulan yeni yaklaşımın doğal bir neticesi olarak, Başbakanlık Genelgesi ile her yıl 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarımızla rutin hale getirdiği buluşmaları, vatandaşımızla devletin en üst kademeleri arasında duygudaşlığın da pekişmesini sağlamaktadır. Sadece bulunduğu beldenin sorunlarını değil, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi demokrasimizin tamamını savunmak adına şehit düşerek bu vatana hizmeti en üst seviyeye taşıyan kahraman muhtarlarımızın varlığı, muhtarlarımızın sorunlarına, beklentilerine daha fazla özen göstermek noktasında bizlere büyük sorumluluk yüklemektedir. Bu vesileyle, görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, kıymetli muhtarlarımızın bu yıl ikincisi düzenlenen “Muhtarlar Günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Tören alanındaki kutlamanın ardından muhtarlar, Kaymakam Naif Yavuz'u makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Yavuz, muhtarları kabulünde, "Sizler Demokrasinin temel taşlarısınız. Devlet ile millet arasında çok önemli bir köprüsünüz. Vatandaşla bire bir ilgilenen, bir sokakta vatandaşın sevincini, diğer sokakta ise hüznünü paylaşan muhtarlarsınız. Bugünün vesilesiyle tüm muhtarlarımızın Muhtarlar gününüzü kutluyorum" dedi.

Muhtarlar daha sonra Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret ettiler. Başkan Şahin de muhtarların gününü kutlayarak, "Aslında belediye olarak sizlerle her gün birlikteyiz. Sizlerin taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü sizlerde vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla seçilmiş görevlilersiniz. Sizlere de hayırlı hizmetler diliyorum" dedi.

Muhtarlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretlerinde de bulundular. Kutlama programı Osmaneli İçmeler tesislerinde muhtarlara verilen yemek ile sona erdi.