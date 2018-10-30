Osmaneli ‘de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı düzenlendi

Bilecik'in Osmaniye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95 yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, İmam Hatip Ortaokulunun önünde toplanan grup, ellerindeki Türk bayrakları ile belediye binası önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar sloganlar atarak bayramı kutlarken hep bir ağızdan marşlar söylendi.

Fener alayı yürüyüşüne; Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.