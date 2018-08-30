Osmaneli’ de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Hükumet Konağı yanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, sonrasında Osmaneli Jandarma Komutanlığı Jandarma Astsubay Kıdemli üstçavuş Feramuz Yıldız’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Yıldız, 30 Ağustos’un Atatürk’ün önderliğinde çelikleşmiş bir milli birlik ve beraberlik ruhu içeresinde dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen hürriyet ve bağımsızlığın aşkı ile yanan bir milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferi olduğunu belirtti. Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı özgürlük ateşinin yalnızca Türklerin değil dünyadaki ezilmiş bütün ulusların da hürriyet meşalesi olduğunu kaydederek konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dava arkadaşları ve bu toprakların bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, kahramanlıklarıyla destanlar yazmış gazilerimize şükranlarımı sunuyoruz. Şanlı zaferin 96’ncı yıl dönümü Türk milletine kutlu olsun."

Program daha sonra Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcının makamında tebrikleri kabulüyle sona erdi.

Programa Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Emniyet müdürü Fatih Bölükbaşı,Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, Belediye Başkanı Münür Şahin, Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, İYİ Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, askeri erkân ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve vatandaşlar katıldı.