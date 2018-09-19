Osmaneli 'de Gaziler Günü kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenledi.

Osmaneli hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalara, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Emniyet Müdür vekili emniyet amiri Ali Özgan, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci,gaziler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askerler katıldı.

Vatan uğrunda şehit düşenlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Feramuz Yıldız'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından Kaymakam Naif Yavuz'un gazileri ve diğer katılımcıları makamında kabul etmesiyle devam etti.

Programda konuşan Yavuz, gaziliğin, Türk vatan severliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı ve gazinin ise bu destanı yazan kahramanının adı olduğunu dile getirdi. Kaymakam Yavuz, “Sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız. Yüce Türk ulusu ve onun göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sizlere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır. 19 Eylül Gaziler Günü, bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğruna canlarını adayan şeref ve gururla hatırlandığı gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de ve Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı, toprak bütünlüğü uğruna vatan haini terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, korucu ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür." Bu duygu ve düşüncelerim ile bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Gazileri daha sonra Belediye Başkanı Münür Şahin makamında kabul etti. Bir süre gazilerle yakından ilgilenen Başkan Şahin, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimiz, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisi düşmanlara karşı üç kıta da kılıç sallamış, zaferden zafere koşmuş, ecdadını örnek alarak Anadolu'da, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde bir çok savaşa giderek yüzünün akıyla çıkmıştır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Şahin, gaziler için yaptırdığı pastayı kestiler.

İlçede bulunan gazileri daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Yavuz makamında kabul etti. Karakola gelen gazileri kapıda karşılayan Yavuz, bir süre gazilerle sohbet etti ve şunları dile getirdi:

"Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne ve kardeşliğine kast eden bölücü terör odaklarına karşı şehit düşen ve yaralanan askerlerimizin ve polislerimizin acısı millet olarak yüreğimizi dağlamıştır. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda ederek şehit olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin yakınlarına ve yüce Türk milletine baş sağlığı sabır diliyorum. Türk milleti vatanı ve bağımsızlığı, bayrağı ve milli ve manevi değerleri için tarih boyunca birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorluklara göğüs germeyi bilmiş ve hiç çekinmeden gözünü çekinmeden en değerli varlığı olan canını feda etmiştir. İşte bu milli ruh, inanç, milletimizin daha büyük zaferlere ulaşmasına ve hür ve bağımsız olarak yaşamasını sağlanmıştır ”dedi.

Gazilerin jandarma ziyaretinden sonra program sona erdi.