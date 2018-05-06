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06 Mayıs 2018 17:15

Osmaneli’ de Hıdırellez Şenlikleri

Bilecik’şn Osmaneli ilçesinde bulunan mahalle ve köylerde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez şenlikleri devam ediyor.

Osmaneli’ de Hıdırellez Şenlikleri

06 Mayıs 2018 17:15


Düzmeşe, Orhaniye ve Soğucakpınar köylerinde Hıdırellez kutlamaları yapılırken katılımcılara şifalı pilav ikram edildi. Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı’da köylerde yapılan Hıdırellez şenliklerine katılarak hayırlı olsun temennisinde bulundu. Soğucakpınar Muhtarı Aydın Erol, her yıl geleneksel olarak yapılan Hıdrellez şenliklerin kutlanmaya da devam edeceğini belirterek, "Burada birlik, beraberlik ve kaynaşma duygularının daha da güçlendiğine şahit oluyoruz. Bu şenlikleri köyümüzde her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz açısından hayırlı uğurlu olur. Katılımlarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Akşam saatlerine kadar devam eden şenlik programlar kapsamında tüm katılımcılara yufka, pilav, tatlı ve ayran ikram edildi. Yapılan etkinliklere, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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