Osmaneli 'de Huzur Operasyonu Yapıldı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde umuma açık yerler ve sabit noktalarda huzur operasyonu uygulaması yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde umuma açık yerler ve sabit noktalarda huzur operasyonu uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Ali Özgan koordinasyonunda trafik ekipleri ve asayiş ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken ilçe girişlerinde trafik denetimi yapıldı. Yapılan kontrollerde 200 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT)'si sorgulandı. Sorgulamalarda 1 kişinin uyuşturucu madde kullandığı şüphesi üzerine yakalanırken gözaltına alındı. İlçenin giriş ve çıkışlarında ise araçlar da sorgulanırken trafik yönünden eksikleri bulunan araçlara cezai işlem uygulandı. Araçlar didik didik aranırken yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi.

Yapılan denetimler sırasında başka bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi. Vatandaşların rahat ve huzur içinde yaşam sürdürebilmeleri adına uygulamaların yurt genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.