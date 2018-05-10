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10 Mayıs 2018 11:56

Osmaneli de Trafik Haftası Etkinlikleri

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki tüm kamu, kurum ve kuruluşlarda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Osmaneli de Trafik Haftası Etkinlikleri

10 Mayıs 2018 11:56


Trafik Haftası dolayısıyla İlçe Trafik Büro Amirliğince Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı “Trafik Haftası her yıl Mayıs ayının ilk haftasına denk gelmekte ve bu tüm dünyada kutlanmaktadır. Bu haftada seminerler ve eğitimler verilir, tüm kamu, kurum ve kuruluşlara afişler, broşürler ve etiketler yapıştırılır. Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi ve diğer ilkokullara gittik Öğrencilerimize trafik kuralları hakkında bilgiler verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.


Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde görevli olan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Polisi Memuru Mustafa Bozkurt, öğrenciler ile bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere trafik kurallarını bir kez daha anımsatan Bozkurt, karşıdan karşıya geçişler, gece yürüyüşleri, ışıklı işaret cihazları, emniyet kemeri, bisiklet ve ilk yardım ile okul servis araçlarında uyulması gereken kuralları öğrenciler anlattı. Öğrencilere ayrıca trafik kurallarının önemi hakkında yayaların dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verildi. Trafik lambalarına uyulması konusunda öğrencilerin velilerini uyarmalarını isteyen polis memuru Bozkurt, bu konuda öğrenciler ile sohbet etti. Daha sonra soru cevap bölümüne geçilerek program sona erdi.




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