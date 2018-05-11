Güliz Bilgiç Özyaşar, ’’Hemşireler Haftası’’ münasebetiyle bir mesajı yayımladı.

Dr. Özyaşar, hemşirelik mesleğinin, insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yürütülen; kutsal, onurlu ve profesyonel bir meslek olduğunu belirtti. Hemşirelerin, sağlık alanında çok önemli yere sahip olduğuna vurgu yapan Özyaşar, mesajına şöyle devam etti:

"Hemşireler toplumumuzun bilgilendirmesinde, sağlık hizmetlerinin uygulanmasında vazgeçilmez temel unsurudur. Hemşireler, gecesini gündüzüne katan, cefakâr, vefakâr insanlarımızdır. Yine onlar, stresli ve yoğun çalışma temposunda bir insanımızın sağlığına kavuşması, kavuşa bilmesi için bir vesile kaynağı olan ve bu uğurda çaba ve emeklerini asla esirgemeyen kıymete değer meslektaşlarımızdır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim” dedi.